Chelseas Casadei zurück nach Italien?

Für Cesare Casadei könnte das Abenteuer Premier League bereits in diesem Winter zu Ende gehen. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, beschäftigt sich die SSC Neapel mit dem zentralen Mittelfeldspieler und bereitet aktuell ein Ablöseangebot vor. Im Raum steht ein dauerhafter Transfer.

Casadei soll einer Rückkehr in seine italienische Heimat offen gegenüberstehen. Neben Napoli soll sich auch Juventus Turin mit dem zwölffachen U21-Nationalspieler beschäftigen. 2022 hatte Chelsea rund 15 Millionen Euro für den 21-Jährigen an Inter Mailand überwiesen. Durchsetzen konnte sich der Youngster an der Stamford Bridge aber bislang nicht.