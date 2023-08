Cancelo-Deal auf dem Weg | Rüffel für Doppelpacker Haaland

Bewegung bei Cancelo

João Cancelo zum FC Barcelona – diese Spur ist wieder heiß. Wie die katalanische ‚Sport‘ schreibt, darf der spanische Meister sich wieder vermehrt Hoffnungen auf den Portugiesen machen. „Mendes öffnet die Option Cancelo für Barça“, titelt die Zeitung. Gemeint ist Jorge Mendes, der Berater des Ex-Münchners. Der Agent will Cancelo in Barcelona unterbringen und die Blaugrana schielen auf eine Leihe. Fabrizio Romano zufolge laufen Gespräche zwischen allen drei Parteien: „Der Deal ist auf dem Weg“. Auch die ‚Mundo Deportivo‘ nennt Cancelo eine „ernsthafte Option“ für Barça. Man darf gespannt sein, ob alles klappt.

Peps Problem mit Haaland

Wer Erling Haaland kennt, der weiß, dass der Norweger seine 36 Tore aus der Vorsaison in dieser Spielzeit überbieten will. Beim 3:0 gegen den FC Burnley im ersten Ligaspiel legte Haaland mit einem Doppelpack den Grundstein. Ganz zufrieden war sein Trainer Pep Guardiola aber trotzdem nicht. Nach der ersten Hälfte nahm sich der Coach seinen Torjäger auf dem Weg in die Kabine zur Brust und redete wild auf ihn ein.

Guardiola war in einer Szene zuvor nicht einverstanden damit gewesen, dass Haaland den Ball von Bernardo Silva gefordert hatte. Der ‚Mirror‘ wundert sich und titelt: „Zwei Tore? Sind nicht gut genug“. Auch beim ‚Daily Express‘ landet die Story auf dem Cover: „Pep putzt den Helden Erling herunter“, so die Schlagzeile. Für den ‚Daily Star‘ steht aber die sportliche Leistung des Ex-Dortmunders im Vordergrund: „Neue Saison, alter Haaland“. Die ersten drei Punkte sind im Sack.