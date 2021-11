Eintracht unter Druck: Glasner „sehr entspannt“

Oliver Glasner sorgt sich trotz des schlechten Ligastarts nicht um seine Zukunft bei Eintracht Frankfurt. „Es ist wichtig für mich und das Trainerteam, den Rückhalt von Markus (Krösche, Anm. d. Red.), aber auch vom gesamten Vorstand zu spüren. Deshalb bin ich auch sehr entspannt“, sagte der SGE-Trainer am Freitag in einer Medienrunde.

Die Hessen stehen nach zehn Spieltagen mit nur einem Sieg und neun Punkten auf dem 15. Tabellenplatz. „Ich bin froh, dass wir hier so starke Persönlichkeiten bei uns im Vorstand haben“, so Glasner, der mit Frankfurt am gestrigen Donnerstag nach einem 2:1-Sieg über Olympiakos Piräus den Einzug ins Europa League-Sechzehntelfinale feierte. Am Sonntag (19:30 Uhr) ist die Eintracht in der Liga bei Schlusslicht Greuther Fürth zu Gast.