Union: Planänderung bei Skarke

Tim Skarke hat seinen Wechselwunsch offenbar erst einmal auf Eis gelegt. Wie ‚Sky‘ berichtet, zählt der abschlussstarke Flügelspieler bei Union Berlin zu den Gewinnern der bisherigen Vorbereitung. Besonders profitiert der 27-Jährige dabei von den neuen Entscheidungsträgern bei den Köpenickern.

Trainer Bo Svensson und auch Horst Heldt, Geschäftsführer Profifußball, sollen großen Gefallen an Skarke gefunden haben. In den ersten Testspielen konnte der Rechtsfuß nachhaltig für sich werben, aktuell ist der Offensivspieler ein Startelfkandidat. In der abgelaufenen Saison war Skarke an Darmstadt 98 verliehen und wollte nach seiner Rückkehr Union eigentlich direkt wieder verlassen. Dieser Plan ist laut ‚Sky‘ nun aber nicht mehr akut.