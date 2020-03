Bleibt Schalke auf Rudy sitzen?

Der fast schon sicher geglaubte Transfer von Sebastian Rudy zur TSG Hoffenheim könnte aufgrund der Wirrungen rund um das Coronavirus doch noch scheitern. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist lange nicht sicher, ob die Hoffenheimer die sechs Millionen Euro teure Kaufoption für den 29-jährigen Mittelfeldspieler ziehen werden.

„Es ist sehr sinnvoll, auf Sicht zu fahren. Wir wissen nicht, was nächste oder übernächste Woche ist“, sagt S04-Sportvorstand Jochen Schneider, „wie der Transfermarkt aussehen wird, steht in den Sternen, ist völlig ungewiss.“ Der Hintergrund: Viele Klubs werden wegen der massiven Einbußen in finanzielle Schieflage geraten.