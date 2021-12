Medien: Rangnick-Vertrag mit irrer Haaland-Klausel

Manchester United hat sich offenbar die Verpflichtung von Borussia Dortmunds Stürmerstar Erling Haaland (21) dick und fett auf die Fahne geschrieben. Dem anvisierten Mega-Transfer widmet sich sogar ein Passus im Arbeitspapier des neuen Übungsleiters Ralf Rangnick.

Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge soll der in die Transferpolitik maßgeblich involvierte deutsche Interimstrainer einen Bonus von sage und schreibe zehn Millionen Euro kassieren, sollte Haaland den Weg ins Old Trafford finden. Rangnick komme allein durch Vermittlungsarbeit eine wichtige Aufgabe in dem Prozedere zu.

Eine stattliche Extra-Motivation für den langjährigen Bundesliga-Trainer, soviel steht fest. Klar ist aber auch: Ein Rangnick allein wird es nicht richten können, schließlich befindet sich Haaland im Visier der gesamten europäische Klub-Elite. Und selbst der BVB hofft noch auf seine Außenseiterchance, den Norweger zum Bleiben zu bewegen.