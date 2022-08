BVB: Keine Kompromisse bei Bellingham

In der Personalie Jude Bellingham lässt sich Sebastian Kehl auf keine Worthülsen ein. „Er wird bei uns bleiben, das kann ich heute garantieren“, ließ der Sportchef von Borussia Dortmund am gestrigen Sonntagabend bei ‚Sky90‘ verlauten. Zudem gebe es auch „keine Anfragen“ für den 19-jährigen Engländer. Bellingham selbst habe „überhaupt kein Interesse, in diesem Sommer irgendwo hinzugehen“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Transferstrategie anpassen

Bellingham, der vor rund zwei Jahren zum BVB kam, ist das beste Beispiel dafür, was die Transferstrategie der Schwarz-Gelben ausmacht. Junge Spieler werden geholt, zu Stars geformt und für viel Geld weiterverkauft. Prinzipiell soll sich daran nichts ändern, nur die zeitliche Komponente beschäftigt Kehl: „Das ist bei unserer Ausrichtung die Gefahr. Wir geben jedes Jahr in der Regel einen unserer besten Spieler ab, um uns wieder neu zu erfinden.“

Vereinfachen würde die Sache, „die Jungs ein oder zwei Jahre länger zu halten. Es ist am Ende auch eine Sisyphusarbeit, immer wieder den Kader neu zu entwickeln“, erläutert Kehl. Da habe „es Bayern München leichter, weil sie die Spieler am Ende auch halten können. Wir müssen akzeptieren, dass irgendwann der Punkt kommt, wo die Jungs wirtschaftlich als auch sportlich auch noch mal weiterziehen.“

Großes Interesse an Bellingham bekundet unter anderem der FC Liverpool. Früher oder später werden sich die Dortmunder dem Werben der absoluten europäischen Elite beugen müssen. Spätestens dann 2024, denn Bellinghams Vertrag an der Strobelallee endet ein Jahr später.