Keine Schalke-Rückkehr: Matip beendet Karriere

Es wird nichts mehr aus der romantischen Rückkehr von Joel Matip zum FC Schalke 04. Denn wie dessen Ex-Klub FC Liverpool bekanntgibt, hat der 33-jährige Innenverteidiger sein Karriereende bekanntgegeben. Seit seinem Abschied von den Reds im Sommer war Matip noch ohne Klub, nun hängt der Rechtsfuß die Schuhe an den Nagel.

„Alle bei LFC wünschen Joel und seiner Familie für die Zukunft nur das Beste“, heißt es in Liverpools Meldung, in der der Abwehrspieler selbst nicht zu Wort kommt. In den vergangenen Tagen hatte es einige Verwirrung um Matips aktive oder eben nicht mehr aktive Karriere gegeben.

Schalke 04 hatte sich dem Vernehmen nach in stetigem Kontakt mit dem Eigengewächs befunden, das zwischen 2009 und 2016 in insgesamt 258 Pflichtspielen die Schuhe für S04 schnürte und mit seiner Familie wieder in Gelsenkirchen lebt. Eigentlich wollte S04 einen Transfervorstoß im Winter beim Champions League-Gewinner von 2019 wagen. Ein Plan, der nun zu den Akten gelegt werden muss.