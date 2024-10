Schalke baggert: Bericht über Matip-Entscheidung

Nach acht Jahren an der Anfield Road verließ Joel Matip im Sommer den FC Liverpool und ist seither vereinslos. Ein Kreuzbandriss sorgte dafür, dass der 33-jährige Innenverteidiger schon am 3. Dezember 2023 sein letztes Spiel für die Reds absolvierte – und auch das letzte seiner Profikarriere?

Das jedenfalls legt ein Bericht der ‚Ruhr Nachrichten‘ nahe. Demnach hat Matip seine Laufbahn beendet. Dies habe er Nuni Kucokovic, Scout beim Hamburger SV, auf Anfrage zu verstehen gegeben. Matip habe diese Entscheidung bislang nicht kommuniziert, da er „sich selbst nicht so wichtig“ nehme, heißt es bei den ‚Ruhr Nachrichten‘.

Der Schritt kommt insofern überraschend, als dass erst am gestrigen Donnerstag die ‚Bild‘ berichtete, dass Schalke 04 im Dezember einen neuen Anlauf wagen will, Matip von einer Rückkehr ins königsblaue Trikot zu überzeugen. Der gebürtige Bochumer absolvierte seine fußballerische Ausbildung einst in der Knappenschmiede und wurde auf Schalke auch zum Bundesliga-Profi.

Einordnung

Dass man beim Zweitligisten nicht über Matips Status als Fußball-Rentner Bescheid weiß, wäre doch überraschend. Denkbar ist: Schalke ist über Matips Entscheidung zwar im Bilde, will ihn aber zur Rückrunde überreden, doch noch mal die Schuhe zu schnüren. Ob das gelingt, ist offen. Vorerst fungiert Matip als Jugendtrainer beim SSV Buer. Mit seiner Familie ist er nämlich zurück nach Gelsenkirchen gezogen.