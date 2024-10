Schalke plant den Matip-Coup

Beim FC Schalke 04 geht es in dieser Saison mal wieder drunter und drüber. Nach dem erneuten Trainerwechsel darf sich mit Kees van Wonderen im Anschluss an die Länderspielpause der nächste Übungsleiter probieren. Das Ziel der Königsblauen dürfte erst einmal darin liegen, Stabilität in die Mannschaft und den Verein zu bekommen und in der Hinrunde so viele Punkte zu sammeln wie möglich, um sich für die Rückrunde in eine gute Position zu bringen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Spätestens nach der Winterpause soll der Klub einen ganz anderen Fußball spielen und sein wahres Potenzial ausschöpfen. Ein Spieler, der den Knappen dabei helfen soll, ist Joel Matip. Der ehemalige Schalker, der 2016 nach 16 Jahren im Klub zum FC Liverpool wechselte und mit den Reds die Champions League gewann, ist seit dem Sommer vereinslos und wird seit Monaten von den Verantwortlichen des S04 umworben. Das könnte von Erfolg gekrönt werden, wie die ‚Bild‘ nun berichtet.

Lese-Tipp

Fährmann über Schalke-Verbleib: „Habe ich mir verdient“

Zweiter Vorstoß im Winter

Matip, der mittlerweile mit seiner Familie zurück in die Heimat nach Gelsenkirchen gezogen ist, steht nach Informationen der Boulevardzeitung in stetigem Kontakt mit dem Verein. Im Sommer kam ein Wechsel nicht zustande, da der 33-Jährige erst einmal etwas familiäre Freizeit genießen wollte. Die Schalker hoffen nun, dass der Innenverteidiger spätestens ab dem Winter wieder Lust auf Fußball hat und wollen laut ‚Bild‘ im Dezember wieder einen konkreten Vorstoß wagen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Denkbar seien dabei zwei Varianten: Matip könnte sich entweder in der Rückrunde bei Schalke noch einmal ins Rampenlicht spielen und sich für einen größeren Klub empfehlen oder aber – im Sinne der Fußballromantik – länger bei seinem Jugendklub bleiben und seine Karriere auf Schalke beenden. Öffentlich hat sich der 27-malige Nationalspieler Kameruns nicht zu seinen Zukunftsplänen geäußert, sein Karriereende hat Matip allerdings bisher nicht verkündet.