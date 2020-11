Napoli: Llorente plant Absprung im Winter

Fernando Llorente will die SSC Neapel allem Anschein nach verlassen. Laut einem auf ‚Calciomercato.com‘ veröffentlichten Bericht von Fabrizio Romano hat der spanische Mittelstürmer keine Perspektive mehr in der Stadt am Vesuv und will im Januar-Transferfenster die Koffer packen.

Wohin es Llorente zieht, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar. Der 35-Jährige wolle erst einmal Angebote prüfen, ist dafür auch schon von Napoli freigestellt worden. Zuletzt sollen sich der FC Genua und Benevento Calcio mit ihm auseinandergesetzt haben.