England: Southgate-Zukunft von EM-Erfolg abhängig

Gareth Southgate knüpft seine Zukunft als englischer Nationaltrainer an den Erfolg seiner Mannschaft bei der Europameisterschaft. In einem Interview mit der ‚Bild‘ verrät der 53-Jährige: „Wenn wir nicht gewinnen, werde ich wahrscheinlich nicht mehr hier sein. Dann war es vielleicht die letzte Chance. Ich glaube, nach einem Turnier geht in etwa die Hälfte der Nationaltrainer – das liegt in der Natur des internationalen Fußballs.“

Southgate ist bereits seit 2016 Nationaltrainer Englands. Bei der Weltmeisterschaft 2018 führte er das Team ins Halbfinale, bei der Europameisterschaft 2020 verlor England das Finale im Elfmeterschießen gegen Italien (2:3). Auf einen Titel wartet die englische Nationalmannschaft seit dem WM-Triumph 1966 vergeblich. Southgate hat beim englischen Verband noch einen Vertrag bis zum Jahresende. Dem Vernehmen nach möchte Manchester United den Engländer als Nachfolger des stark in der Kritik stehenden Erik ten Hag installieren.