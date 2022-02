FC Bayern: Nagelsmann wünscht sich Sosa

Eine Baustelle im Kader des FC Bayern wird derzeit offensichtlich. Mit Alphonso Davies (21) fehlt der einzige offensivstarke Außenverteidiger im Kader mit einer Herzmuskelentzündung, dem im Sommer als Ersatzmann geholten Omar Richards (24) traut Trainer Julian Nagelsmann offenkundig keine Startelf-Einsätze zu.

Die Lösung lautete also in den vergangenen Partien meist, dass mit Kingsley Coman (25) ein gelernter Außenstürmer als linker Schienenspieler in der 3-2-4-1-Grundordnung fungiert. Das geht zulasten der defensiven Absicherung, wie die zahlreichen Lücken beim jüngsten 1:1 in Salzburg zeigten.

Cancelo viel zu teuer

Entsprechend regte Nagelsmann im Winter offenbar die Verpflichtung eines Außenverteidigers an. Von der Idee João Cancelo (27) musste er sich dabei schnell verabschieden, der portugiesische Rechtsfuß verlängerte bei Manchester City und wäre wohl ohnehin unbezahlbar gewesen.

Ein anderer Einfall des Trainers wäre deutlich günstiger zu haben. Wie aus dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern-Insider‘ hervorgeht, brachte Nagelsmann intern den Namen Borna Sosa (24) ins Spiel. Der offensivstarke Linksverteidiger sammelte in den vergangenen eineinhalb Jahren starke 14 Assists in der Bundesliga.

Schon Flick wollte Sosa

Sosa ist noch bis 2025 an den VfB Stuttgart gebunden und war vor rund einem Jahr schon einmal mit den Bayern in Verbindung gebracht worden – damals auf Geheiß von Ex-Trainer Hansi Flick. Nun scheint auch Nagelsmann den kroatischen Nationalspieler zu schätzen.

Aber: Laut der ‚Bild‘ wurde Nagelsmann von der Vereinsführung bereits signalisiert, dass auch Sosa eher zu teuer sei und man links hinten genügend Alternativen habe. Das mag nominell stimmen, qualitativ hapert es aber gewaltig. Sosa könnte Abhilfe leisten. Übrigens: Steigt er mit dem VfB (aktuell Tabellenvorletzter) ab, wäre er im Sommer wohl noch deutlich günstiger zu haben.