Wanner spricht über den DFB und seine Leihe

Paul Wanner will noch nicht final Farbe bekennen, für welche Nationalmannschaft er künftig auflaufen wird. „Erst einmal freue ich mich, dass sich beide darum bemühen, mich in ihrem Team zu haben“, erklärt der Mittelfeldspieler im Interview mit ‚bundesliga.com‘. Sein Fokus liege „aber auf Heidenheim und dann schauen wir mal, für welche Nation ich auflaufe“. Bislang streifte sich Wanner ausschließlich für die deutschen Juniorenteams das Trikot über, allerdings bemühte sich die österreichische Nationalmannschaft früher nachdrücklich um das 18-jährige Ausnahmetalent, das für laufende Saison vom FC Bayern an den 1. FC Heidenheim verliehen ist.

Welchen Weg Wanner im Anschluss auf Vereinsebene einschlagen wird, ist ebenfalls noch offen. Auf Bayern-Seite zeigt man großes Interesse an der Entwicklung des Linksfußes. Über seine Förderer sagt Wanner: „Jetzt sind mir Richard Kitzbichler, Christoph Freund und Max Eberl wichtig und ich spreche viel mit ihnen. Sie alle geben mir ein gutes Gefühl und sagen mir auch, was ich verbessern kann und was ich verbessern muss, aber auch, was ich schon gut kann. Sie helfen mir auf meinem Weg.“