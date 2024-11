Shootingstar Asllani: Die Bundesliga ruft

Fisnik Asllani ruft zahlreiche Interessenten aus der Bundesliga auf den Plan. Wie ‚Transfermarkt.de‘ berichtet, werfen Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen, der SC Freiburg und der VfB Stuttgart ein Auge auf den 22-jährigen Mittelstürmer.

Asllani ist in dieser Saison von der TSG Hoffenheim an die SV Elversberg verliehen. Beim Tabellendritten der zweiten Liga ist der in Berlin geborene Kosovare (fünf A-Länderspiele) der Top-Scorer, kommt auf acht Tore und drei Assists.

Bei Hoffenheim steht Asllani nur noch bis 2026 unter Vertrag. Bleibt eine Verlängerung aus – mit Blick auf die große Konkurrenz im TSG-Angriff kein unwahrscheinliches Szenario – wäre ein Verkauf im Sommer die letzte Möglichkeit auf eine angemessene Ablöse. Die Interessenten stehen längst parat.