BVB: Abnehmer für Hazard gefunden?

Zieht es Thorgan Hazard (29) noch in diesem Winter in die Eredivisie? Wie niederländische Medien übereinstimmend berichten, versucht die PSV Eindhoven ihr Glück beim Außenbahnspieler von Borussia Dortmund.

Laut ‚Voetbal International‘ und dem ‚Eindhovens Dagblad‘ will der aktuelle Tabellendritte in den kommenden Tagen einen konkreten Vorstoß wagen. Hazard ist vertraglich noch bis 2024 an den BVB gebunden. Im Raum steht eine Leihe mit Kaufoption.

Bei der PSV gilt es, die sportlich einschneidenden Abgänge von Cody Gakpo (23/FC Liverpool) und Noni Madueke (20/FC Chelsea) aufzufangen. Auch Bruma (28/Fenerbahce) nahm in diesem Winter den Hut.

Weil man insgesamt mehr als 80 Millionen Euro an Ablöse eingenommen hat, sind die finanziellen Grenzen nicht besonders eng gesteckt. Beim BVB darf man also (nach aktuellem Stand im Sommer) auf einen warmen Geldregen hoffen für einen Spieler, der sportlich entbehrlich geworden ist. Für das heutige Spiel gegen Bayer Leverkusen (17:30) wurde der Belgier von Trainer Edin Terzic erneut nicht in den Kader berufen.