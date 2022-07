Ajax vor Doppelschlag

Ajax Amsterdam steht vor der Verpflichtung von Calvin Bassey. Der 22-jährige Linksverteidiger wird laut Fabrizio Romano für 22 Millionen Euro plus fünf Millionen Boni von den Glasgow Rangers zum niederländischen Rekordmeister wechseln.

Und auch Francisco Conceição (19) befinde sich im Anflug. Der rechte Außenbahnspieler vom FC Porto soll sich schon in Amsterdam aufhalten, wo er in Kürze einen Fünfjahresvertrag unterschreibe. Conceição kommt per Ausstiegsklausel in Höhe von fünf Millionen Euro.