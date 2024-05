Herthas Forderung für Maza

Hertha BSC hat ein Preisschild an Top-Talent Ibrahim Maza gehängt. Laut der ‚Bild‘ liegt dieses bei acht bis zehn Millionen Euro. Der VfB Stuttgart soll bei den Hauptstädtern bezüglich einer Verpflichtung des 18-Jährigen angeklopft haben. Die Forderung der Berliner ist den Schwaben aber zu hoch. Der Vizemeister beobachtet Maza bereits seit einiger Zeit. Am Rande des Spiels der Hertha gegen Holstein Kiel im März (2:2) soll es auch eine erste Kontaktaufnahme zwischen VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth und dem Berater des Spielers gegeben haben.

Maza, der offensiv sämtliche Positionen bekleiden kann, ist noch bis 2026 an die Hauptstädter gebunden. In dieser Saison erzielte er einen Treffer und gab zwei Vorlagen in 13 Ligaspielen für die Alte Dame. Neben dem deutschen Champions League-Teilnehmer sind auch Klubs aus der Premier League wie beispielsweise West Ham, Leicester City und Brighton & Hove Albion an einer Verpflichtung interessiert.