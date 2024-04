Ajax: Medic hat die Freigabe

Bei Jakov Medic scheint sich eine Rückkehr nach Deutschland anzudeuten. Der kroatische Innenverteidiger, einst beim 1. FC St. Pauli in der zweiten Liga am Ball, hat ‚Sky‘ zufolge bei einem entsprechenden Angebot die Freigabe seines Arbeitgebers Ajax Amsterdam. Er wolle gerne zurück nach Deutschland und wecke passenderweise Interesse in der Bundesliga. Entsprechend äußerte sich am gestrigen Montag bereits Berater Jürgen Bühler.

Im Sommer vergangenen Jahres war Medic vom ehemaligen Ajax-Direktor Sven Mislintat aus Hamburg in die Grachtenstadt geholt worden, konnte sich im Anschluss aber nicht durchsetzen. Nach nur zehn Pflichtspiel-Einsätzen haben die Niederländer keine Verwendung mehr für den 25-jährigen Kroaten, dessen Vertrag noch bis 2028 Gültigkeit besitzt.