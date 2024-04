Ajax: Medic forciert Bundesliga-Wechsel

Innenverteidiger Jakov Medic könnte seine Zelte bei Ajax Amsterdam nach einem Jahr schon wieder abbrechen. Gegenüber dem ‚Hamburger Abendblatt‘ bestätigt der Berater des 25-jährigen Kroaten, Jürgen Bühler, dass eine Rückkehr nach Deutschland durchaus in Frage kommt: „Jakov wurde in Deutschland zu dem Spieler, der er heute ist. Daher ist natürlich mein primäres Ziel, eine Rückkehr in die Bundesliga auszuloten, sofern Ajax eine Lösung mit einem möglichen Verein finden würde.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Medic war vor einem Jahr für drei Millionen Euro vom FC St. Pauli zum niederländischen Erstligisten gewechselt. Dort konnte sich der 1,93-Mann aber nicht durchsetzen (sechs Liga-Einsätze). „Wenn gewisse Dinge nicht so funktionieren, wie beide Seiten dies wünschen, muss man manchmal, so wie im normalen Leben, eine Korrektur vornehmen“, erläutert Bühler. Für den bis 2028 vertraglich gebunden Rechtsfuß steht eine Ablöse in Höhe von 2,5 Millionen Euro im Raum.