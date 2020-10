Juve hofft auf CR7 │ Tottenhams tödliches Duo

Juve bangt um CR7

Alle Fußball-Liebhaber hatten sich auf das Wiedersehen zwischen Cristiano Ronaldo und Lionel Messi in der Champions League gefreut – und könnten nun enttäuscht werden. Am morgigen Mittwochabend treffen Juventus Turin und der FC Barcelona in der Gruppenphase der Königsklasse aufeinander. Ein Einsatz des portugiesischen Superstars steht jedoch aufgrund seiner Corona-Infektion auf Messers Schneide. Die ‚Tuttosport‘ „hält den Atem an“ und hofft, dass Ronaldo bis morgen gesundet. Am heutigen Dienstag macht der Stürmer einen finalen Test, der über seinen Einsatz entscheidet.

Ramos foult zuerst

In Spaniens Presselandschaft ist der Clásico vom Samstagnachmittag noch immer Thema. Insbesondere über die strittige Elfmeterentscheidung zugunsten von Real Madrid nach einem Foul von Clement Lénglet an Sergio Ramos wird hitzig debattiert. Der Fernsehsender ‚Deportes Cuatro‘ hat eine Audioaufnahme veröffentlicht, in welcher der Linienrichter Schiedsrichter Juan Martínez Munuera zu verstehen gibt, dass Ramos Lénglet zuerst gefoult habe. Munuera entschied ungeachtet des Hinweises seines Assistenten auf Elfmeter für die Königlichen, woraufhin die ‚Mundo Deportivo‘ nun mit verschwörerischen Mutmaßungen reagiert. Das katalanische Sportblatt wirft den Schiedsrichtern parteiische Spielleitung zugunsten der Merengues vor.

Son und Kane: Kongeniales Duo

Harry Kane und Heung-min Son sind die Erfolgsgaranten von Tottenham Hotspur. In der noch jungen Spielzeit kommt Kane auf fünf Tore und acht Vorlagen, Son erzielte acht Treffer, bereitete zwei weitere vor. Das kongeniale Duo legt sich viele Tore gegenseitig auf: So auch beim gestrigen 1:0 Auswärtssieg beim FC Burnley, als Kane eine Ecke mustergültig auf Son verlängerte, dieser dann mit dem Kopf den Siegtreffer besorgte. Die ‚Times‘ fasst zusammen: „Ein tödliches Duo, das für Burnley viel zu stark war.“ José Mourinho, Cheftrainer der Spurs, betonte im Anschluss an das Spiel, dass der Engländer und Süd-Koreaner auch außerhalb des Platzes harmonieren: „Die beiden sind sehr gute Freunde.“