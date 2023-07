Schalke: Reis will schnellen Baumgartl-Transfer

Thomas Reis würde Innenverteidiger Timo Baumgartl am liebsten noch vor dem Saisonstart gegen den Hamburger SV am kommenden Freitag beim FC Schalke 04 begrüßen. „André (Sportdirekto Hechelmann, Anm. d. Red.) weiß genauso wie ich, dass wir den Spieler gerne so früh wie möglich hätten, um gut dazustehen“, wird Reis von der ‚WAZ‘ zitiert. Mit den Knappen ist sich Baumgartl dem Vernehmen nach mündlich bereits einig. Noch ist aber mit der PSV Eindhoven eine Auflösung des bis 2024 gültigen Vertrags auszuhandeln.

Ob Baumgartl auch bei zeitnaher Verpflichtung Kandidat für die Startelf ist, sieht Reis skeptisch: „Muss man schauen, inwieweit er bei uns aufschlagen würde, wie weit seine Trainingsaktivität dann wäre. Ich habe ja gesagt, dass wir da personell ein bisschen in der Unterzahl sind.“ Mit Marcin Kaminski, Ibrahima Cissé und Leo Greiml befinden sich aktuell nur drei etatmäßige Innenverteidiger im Kader der Königsblauen, Henning Matriciani wird häufiger auf der defensiven Außenbahn gebraucht.

