VfB: Führich fehlt länger

Chris Führich hat sich bei der 1:4-Niederlage des VfB Stuttgart gegen den FC Augsburg am Sonntag schwerer verletzt als angenommen. Nach offiziellen Angaben der Stuttgarter hat sich der Außenbahnspieler einen Teil-Innenbandriss im Sprunggelenk zugezogen. Sportdirektor Sven Mislintat hofft, dass der 23-Jährige „eventuell schon nach der Länderspielpause“ wieder fit ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Führich brachte den VfB mit 1:0 in Führung, musste aber in der 22. Spielminute ausgewechselt werden. Die Schwaben haben allerdings auch positive Nachrichten zu vermelden: Flügelflitzer Momo Cissé (19) konnte erstmals seit seiner Knieverletzung Ende April wieder am Mannschaftstraining teilnehmen.