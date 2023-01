Kolo Muani: Krösche spricht von „Jahren“

Markus Krösche erneuert seine Ansage zur Zukunft von Topstürmer Randal Kolo Muani (24). „Er ist hier und soll noch ein bisschen bleiben“, sagte der Sportvorstand von Eintracht Frankfurt vor Beginn des Bundesliga-Heimspiels gegen Schalke 04 am ‚Sky‘-Mikrofon.

Unter der Anzeige geht's weiter

Krösche führt aus: „Er hat noch viele Entwicklungsfelder und sehr gute Voraussetzungen. Wir denken nicht an Abschied, sondern denken an diese Saison und an die nächsten Jahre mit ihm zusammen.“ Es bleibt dabei: Die Eintracht will noch lange von ihrem WM-Fahrer profitieren. Der gemeinsame Vertrag ist ohnehin noch bis 2027 datiert.

Lese-Tipp

Eintracht holt zwei Leipzig-Scouts