Union-Transfer: Tousart musste an seine „Karriere denken“

Lucas Tousart hat über seinen Transfer von Hertha BSC zum Stadtrivalen Union Berlin gesprochen. „Ich wusste, dass ich dafür kritisiert werde. Ich kann verstehen, dass die Fans nicht so glücklich darüber waren, weil ich schon einer der beliebteren Spieler bei ihnen war. Aber als Spieler muss ich auch an meine Karriere denken“, so der französische Mittelfeldspieler im Interview mit dem ‚kicker‘.

Hertha hatte vor rund dreieinhalb Jahren 25 Millionen Euro für Tousart an Olympique Lyon überwiesen, Union legte im Sommer knapp drei Millionen auf den Tisch. Der 26-Jährige, der bei den Eisernen bislang jedes Pflichtspiel verloren hat, in dem er auf dem Platz stand, hätte auch andere Möglichkeiten gehabt: „Ich hatte Angebote aus Italien vorliegen. Union war aber sehr schnell. Ich mag die Bundesliga und fühle mich in Berlin sehr wohl.“