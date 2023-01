Lloris verkündet Frankreich-Rücktritt

Hugo Lloris beendet seine Karriere in der französischen Nationalmannschaft. Im Interview mit der ‚L’Equipe‘ verkündet der Profi von Tottenham Hotspur seinen Rücktritt: „Es kommt ein Zeitpunkt, an dem man wissen muss, dass man die Führung abgeben muss. Ich habe keine Lust, die Sache an mich zu reißen, ich habe immer gesagt und wiederholt, dass die französische Nationalmannschaft niemandem gehört. Wir müssen alle dafür sorgen, dass dies der Fall ist, ich als Erster. Ich denke, dass die Mannschaft dahinter bereit ist, weiterzumachen. Mit Mike Maignan gibt es gibt auch einen Torwart, der bereit ist.“

Für den 36-Jährigen ist damit nach mehr als 14 Jahren bei der Équipe Tricolore Schluss. Für Frankreich lief Lloris insgesamt 145 Mal auf, damit ist der Torhüter Rekordnationalspieler seines Landes. Gekrönt wurde dessen Karriere mit dem Weltmeistertitel 2018. Bei der EM 2016 sowie bei der jüngsten WM in Katar hatte er jeweils im Finale das Nachsehen.

