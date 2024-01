Bestätigt: Bayern will Zaragoza sofort

Der FC Bayern ist um eine sofortige Ankunft von Sommerneuzugang Bryan Zaragoza (22) bemüht. Sportdirektor Christoph Freund erklärte in einer Medienrunde, jenes Szenario sei „nicht ganz auszuschließen. Wir sind in Gesprächen, dass wir ihn vielleicht schon früher dazu holen. Da gehören immer drei Parteien dazu. Mal sehen, was in den kommenden beiden Tagen passieren wird.“

Hintergrund ist die angespannte Personalsituation, die sich durch die Verletzung von Flügelstürmer Kingsley Coman (27) noch einmal verschärft hat. Mit dem FC Granada hatte sich Bayern eigentlich auf einen Zaragoza-Transfer zur nächsten Saison verständigt, 13 Millionen Euro werden fällig.