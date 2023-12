Moyes: Keine Zweifel an Vertragsverlängerung

David Moyes hat keine Zweifel daran, dass er sein erfolgreiches Engagement bei West Ham United fortsetzen wird. „Wir sind bereit zu reden. Ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns etwas überstürzen möchte. Wir werden das schon hinkriegen, ich sehe da keine großen Probleme“, äußerte sich der Cheftrainer nach dem gestrigen 2:0-Auswärtssieg gegen den FC Arsenal gegenüber ‚Amazon Prime‘. Nach der Saison läuft der Vertrag im London Stadium aus.

Auf den Tag genau vor vier Jahren hatte Moyes übernommen und den Klub mittlerweile zweimal in die Europa League führen können. In der vergangenen Spielzeit holten die Londoner den Titel in der UEFA Conference League. In der Premier League kämpfen die Hammers erneut um die Teilnahme am internationalen Geschäft, aktuell rangiert West Ham auf dem sechsten Tabellenplatz.