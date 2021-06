Bayern-Ende: Mehrere Optionen für Martínez

Athletic Bilbao erwägt einen erneuten Vorstoß bei Ex-Spieler Javi Martínez. Einem Bericht der ‚as‘ zufolge planen die Basken, dem ablösefreien Mittelfeldspieler einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison anzubieten. Martínez hatte bereits vor seinem Wechsel zum FC Bayern für Bilbao gespielt und wurde in den vergangenen Monaten immer wieder mit einer Rückkehr in Verbindung gebracht.

Der La Liga-Klub hält sich laut ‚as‘ aber vorerst zurück, hat noch andere Prioritäten auf der Liste und will mögliche Abgänge abwarten. Auch für Martínez gebe es weitere Optionen, so soll der 32-jährige Spanier einen Markt in Asien, Australien und den USA haben.