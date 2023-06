Wegen Neymar: Al Hilal-Delegation in Paris

Al Hilal arbeitet weiter daran, einen Superstar nach Saudi-Arabien zu locken. Wie ‚CBS Sports‘ berichtet, ist am vergangenen Freitag eine Delegation des Klubs nach Paris gereist, um mit dem Lager von Neymar über einen möglichen Wechsel in den Wüstenstaat zu sprechen. In den Gesprächen sei es darum gegangen, die Grundbereitschaft des 31-jährigen Brasilianers für ein Engagement bei Al Hilal auszuloten.

Der Klub aus der saudi-arabischen Hauptstadt Riad hatte auch intensiv um die Dienste von Lionel Messi geworben, handelte sich vom 35-Jährigen aber eine Absage ein. Der Argentinier geht zu Inter Miami in die MLS. Neymar ist an Paris St. Germain noch bis 2025 gebunden, Klub und Spieler können sich aber grundsätzlich ein vorzeitiges Ende der Zusammenarbeit vorstellen.

