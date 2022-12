Eintracht: Glasner spricht über Verlängerung

Oliver Glasner blickt ganz entspannt in seine mittelfristige Zukunft. „Ich habe wirklich noch lange genug Vertrag, die Zeit drängt nicht. Mir ist wichtig, dass es eine gemeinsame Perspektive gibt, die es zulässt, nachhaltig um die internationalen Plätze mitzuspielen“, so der Trainer von Eintracht Frankfurt im Gespräch mit der ‚Frankfurter Rundschau‘.

Bis 2024 ist Glasner noch an die SGE gebunden. Über Anfragen anderer Vereine macht sich der 48-jährige Österreicher nach eigenen Angaben „keine Gedanken“. So oder so dürfte das eine oder andere bei Glasners Management eintrudeln, schließlich feiert der gebürtige Salzburger große Erfolge bei den Hessen. Ganz oben steht dabei natürlich der Gewinn der Europa League in der vergangenen Spielzeit.