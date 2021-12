Ajax: Interesse an Bergwijn

Ajax Amsterdam könnte Steven Bergwijn in die Eredivisie zurückholen. Wie ‚Voetbal International‘ berichtet, will der niederländische Rekordmeister den Flügelstürmer von Tottenham Hotspur loseisen. Das Interesse an einer Verpflichtung habe Ajax bereits bei den Spurs hinterlegt.

Bergwijn war im Januar 2020 für 30 Millionen Euro von der PSV Eindhoven nach London gewechselt, spielt dort aber meist eine untergeordnete Rolle. Der Vertrag des 24-Jährigen läuft noch bis 2025. Voetbal International spekuliert, dass die angepeilte Bergwijn-Verpflichtung mit einem Verkauf von David Neres (24) einhergehen könnte, der schon im Sommer mit einem Transfer in Verbindung gebracht worden war.