HSV: Alles klar mit Heyer

Der Hamburger SV steht unmittelbar vor der Verpflichtung von Innenverteidiger Moritz Heyer. Nach Informationen der ‚Hamburger Morgenpost‘ absolviert der 25-Jährige derzeit den Medizincheck bei den Rothosen.

An den VfL Osnabrück ist Heyer vertraglich nur noch bis 2021 gebunden. In Hamburg trifft der Abwehrspieler auf Trainer Daniel Thioune, mit dem er bereits in Osnabrück zusammengearbeitet hatte.