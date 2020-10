Tottenham verleiht Foyth

Juan Foyth wird für den Rest der Saison Spielpraxis in der spanischen La Liga sammeln. Wie Tottenham Hotspur verkündet, wird der argentinische Innenverteidiger für ein Jahr an den FC Villarreal verliehen. Eine Kaufoption ist offenbar nicht Teil des Deals.

Neben der Leihe verkünden die Spurs auch die Verlängerung mit dem 22-Jährigen bis 2023. Die Verantwortlichen haben also offenbar die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass sich Foyth langfristig in London durchsetzen kann. In der laufenden Saison ist er noch ohne Einsatz.

Juan Foyth has signed a new contract with the Club until 2023 and joined Spanish side Villarreal on loan for the remainder of the 2020/21 season.



