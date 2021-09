Katar-Deal: PSG besitzt James-Klausel

Beim FC Everton war James Rodríguez‘ Perspektive nach dem Abschied von Trainer Carlo Ancelotti düster. Gut für den Kolumbianer, dass die Wechselfrist in Katar erst am 30. September endet. Am gestrigen Mittwoch setzte James seine Unterschrift unter einen gut dotierten Dreijahresvertrag beim Al-Rayyan SC.

Der Erstligist aus Katar, gecoacht von Laurent Blanc, handelte dabei einen speziellen Deal mit Paris St. Germain aus. Laut der ‚as‘ hat sich PSG, bekanntlich ebenfalls in katarischer Hand, eine Klausel im James-Vertrag gesichert. Diese erlaube einen ablösefreien Transfer in die französische Hauptstadt.

Überzeugt der 30-Jährige im Wüstenstaat, könnte er es also Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma und Lionel Messi gleichtun, die bereits im abgelaufenen Transferfenster zum Nulltarif bei PSG anheuerten.