United: Verlängert Matic erneut?

Nemanja Matic könnte offenbar erneut bei Manchester United verlängern. Wie die ‚Sun‘ berichtet, stehen die Berater des 31-Jährigen in Gesprächen mit den Red Devils über einen möglichen Zweijahresvertrag. Eine Gehaltserhöhung steht ebenfalls im Raum. Erst am Dienstag zog United die Verlängerungsklausel in Matics Kontrakt und dehnte sein Arbeitspapier somit bis 2021 aus.

Matic war 2017 vom FC Chelsea nach Manchester gewechselt. Die Hinrunde der laufenden Spielzeit verlief für den Mittelfeldspieler alles andere als gut. Seit dem Jahreswechsel stand Matic dann aber in nahezu jedem Pflichtspiel auf dem Rasen.