Premier League: Südamerikaner dürfen spielen

Die Fußballverbände von Brasilien, Chile, Paraguay und Mexiko verzichten auf eine fünftägige Sperre für Spieler, die von ihren Klubs nicht für die vergangene Länderspielphase abgestellt wurden. Laut ‚Goal.com‘ wurde dies nach längerer Besprechung der Offiziellen mit der FIFA entschieden. Aufgrund von Reiserestriktionen im Rahmen der Corona-Pandemie, entschlossen sich einige Vereine ihren Spielern keine Freigabe für die Länderspiele zu geben.

Betroffen waren Fabinho und Alisson Becker vom FC Liverpool, Francisco Sierralta vom FC Watford, Ederson und Gabriel Jesus von Manchester City, Miguel Almirón von Newcastle United, Fred von Manchester United, Raphinha von Leeds United und Thiago Silva vom FC Chelsea. Genannte Spieler hätten für die Partien am Wochenende und Spiele in der Champions League am Dienstag gesperrt werden können.