Bayern-Wunschspieler: Neapels Plan mit Osimhen

Beim FC Bayern steht Victor Osimhen ganz oben auf der Wunschliste. Mit Paris St. Germain ist sogar eine Einigung über einen ersten groben Vertragsentwurf nach Foot Mercato-Informationen nicht weit. Und auch der FC Chelsea und Manchester United aus Osimhens Wunschliga in England haben Interesse am Mittelstürmer.

Die SSC Neapel sitzt jedoch am längeren Hebel. Bis zu 150 Millionen Euro Ablöse fordert der designierte italienische Meister in diesem Sommer für seinen Torjäger. Am allerliebsten würde Präsident Aurelio De Laurentiis den Nigerianer aber noch länger halten.

Mehr Prämien

Den zugehörigen Plan liefert die ‚Gazzetta dello Sport‘: Demnach will Neapel Osimhen eine Vertragsverlängerung um ein Jahr bis 2026 anbieten. Das Grundgehalt von 4,5 Millionen Euro pro Saison bliebe davon unberührt, doch sollen dem 24-Jährigen fortan zusätzliche Prämien von bis zu einer Million Euro winken.

In den Verhandlungen will De Laurentiis auch auf die Faktoren Wärme, Herz und die Osimhen verehrenden Fans setzen, so die ‚Gazzetta dello Sport‘. Ob das ausreicht ist jedoch unklar. In München, Paris, Manchester oder London könnte Osimhen locker das Doppelte bis Dreifache verdienen.