Shootingstar Openda zum BVB?

Dass Borussia Dortmund nun eine Hand an der Meisterschale hat, verdanken die Schwarz-Gelben auch ihrer in den vergangenen Wochen großartigen Offensive. Sébastien Haller entpuppt sich mit seinen Toren im Endspurt als Gamechanger, daneben präsentieren sich die offensiven Flügel Karim Adeyemi und Donyell Malen seit Wochen in Topform.

Diesem Trio brauchen die Dortmunder Verantwortlichen nach den jüngsten Eindrücken eigentlich keinen teuren Millionen-Neuzugang vor die Nase zu setzen, zumal im Hintergrund die Toptalente Youssoufa Moukoko, Jamie Bynoe-Gittens und Julien Duranville mit den Hufen scharren. Bedarf herrscht bekanntermaßen eher in Mittelfeld und Abwehr.

Die nächste Verlängerung: Dortmund bindet auch Hummels

Das muss allerdings nicht bedeuten, dass der BVB den Stürmermarkt in diesem Sommer gänzlich links liegen lässt. Der Bundesliga-Spitzenreiter soll ein Auge auf Loïs Openda geworfen haben. Das berichtet dessen Landsmann, Sportjournalist Sacha Tavolieri.

Im Gespräch: 30 Millionen Euro

19 Ligatreffer hat Openda in der laufenden Ligue 1-Saison für Überraschungsklub RC Lens erzielt. Sein Anteil an der sensationellen Saison der Nordfranzosen, die aller Voraussicht nach als Vize-Meister hinter Paris St. Germain ins Ziel kommen, ist enorm. Sich frühzeitig mit einem solchen Mann zu beschäftigen, kann sich lohnen.

Solange Openda noch nicht bei einem der absoluten Topklubs unter Vertrag ist, dürfte er zu bezahlen und zu überzeugen sein. Andererseits: Tavolieri geht von einer Ablöse im Bereich von 30 Millionen Euro aus – für einen Angreifer, den Dortmund aktuell nicht zwingend benötigt, ist das eine Menge Holz.

Auch für Eintracht Frankfurt dürfte diese Summe ein bis zwei Nummern zu hoch ausfallen. Nach FT-Informationen beschäftigen sich die Hessen ebenfalls mit Openda. Daneben wurde der belgische Nationalspieler schon bei RB Leipzig gehandelt. Sein Name dürfte im anstehenden Transferfenster jedenfalls noch häufiger fallen.