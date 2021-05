Ajax-Talent Lang zu Leeds?

Noa Lang hat das Interesse von Leeds United auf sich gezogen. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, möchte der Premier League-Aufsteiger den niederländischen Offensivmann gerne auf die Insel lotsen. Der 21-Jährige ist aktuell von Ajax Amsterdam an den FC Brügge verliehen, am Saisonende greift eine Kaufpflicht.

Der U21-Nationalspieler hat maßgeblichen Anteil an der Tabellenführung seines Klubs in der Jupiler Pro League. In 24 Einsätzen erzielte Lang 14 Treffer und bereitete acht weitere Tore vor. Der Rechtsfuß ist auf allen drei Positionen in der Angriffsreihe einsetzbar und könnte bei Leeds so für mehr Flexibilität in der Offensive sorgen.