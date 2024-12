Bayern-Kandidat Tonali: Howe reagiert auf Gerüchte

Bei Newcastle United hat Cheftrainer Eddie Howe auf einen möglichen Abschied von Sandro Tonali reagiert, der mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht wurde. Auf der heutigen Pressekonferenz der Magpies sagte Howe klar und deutlich: „Ich habe nicht vor, Sandro zu verlieren. Ich lache, weil das für mich aus heiterem Himmel kommt. Sandro ist ein wichtiger Teil von dem, was wir tun, und unsere Investition in ihn ist langfristig angelegt. Ich bin persönlich sehr zufrieden mit ihm – wir haben eine starke Beziehung aufgebaut.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Tonali war im Sommer 2023 für 60 Millionen Euro vom AC Mailand zu Newcastle gewechselt und war als Schlüsselspieler eingeplant. Der 24-jährige Mittelfeldspieler wurde allerdings wenige Wochen später im Oktober 2023 aufgrund seiner Beteiligung am italienischen Wettskandal für ein Jahr gesperrt. In der laufenden Saison stehen für den 21-fachen Nationalspieler 15 Pflichtspieleinsätze (keine Torbeteiligung) zu Buche, einen Stammplatz hat er bei Newcastle aber nicht inne. Auch eine Rückkehr in die Serie A ist für Tonali ein mögliches Szenario.