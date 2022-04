United diskutiert über Mitchell

AS Monacos Sportdirektor Paul Mitchell weckt Begehrlichkeiten in England. Laut ‚Sky‘ wollen Interimstrainer Ralf Rangnick und sein Nachfolger Erik ten Hag den 40-Jährigen zu Manchester United lotsen. Intern habe das Duo seine Empfehlung ausgesprochen, Mitchell als Technischen Direktor an Bord zu holen. Allerdings gebe es im Verein auch Gegenstimmen.

Mitchell soll einem Engagement bei Manchester United offen gegenüberstehen. Der Engländer hatte nach diversen Tätigkeiten für den RB-Konzern – unter anderem als Chefscout in Leipzig – im Sommer 2020 bei der AS Monaco übernommen.