Bayern schnappt sich Roca

Der FC Bayern sichert sich laut spanischen Medienberichten die Dienste von Mittelfeldspieler Marc Roca. Wie die ‚Sport‘ vermeldet, ist der Transfer in trockenen Tüchern. Roca werde in München im Anschluss an den Medizincheck einen Vierjahresvertrag bis 2024 unterschreiben.

Espanyol Barcelona, wo der 23-jährige Sechser noch bis 2022 unter Vertrag stand, soll eine Ablösesumme von 15 Millionen Euro plus Boni kassieren. Die entsprechende Vereinbarung wurde laut ‚Sport‘ am heutigen Samstag unterzeichnet.

Roca befand sich bereits im Sommer 2019 im Fokus des FC Bayern, damals beharrte dessen Jugendklub Espanyol allerdings auf die Zahlung der 40 Millionen Euro schweren Ausstiegsklausel.