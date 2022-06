Magdeburg holt Stappmann

Der 1. FC Magdeburg verstärkt sich im Defensivbereich. Von Regionalligist RW Oberhausen wechselt Tim Stappmann zum Zweitliga-Aufsteiger. Der 22-jährige Innenverteidiger erzielte in der abgelaufenen Saison drei Tore in 29 Ligapartien.

Magdeburg-Trainer Christian Titz erklärt: „Tim ist ein schneller, zweikampfstarker Innenverteidiger, der mutig in seiner Spieleröffnung ist.“ Sportchef Otmar Schork freut sich auf „einen jungen, talentierten Spieler, der sich in den vergangenen drei Jahren in der Regionalliga West hervorgetan hat und mit uns jetzt den nächsten Schritt in der 2. Bundesliga gehen wird.“