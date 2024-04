Angebot auf dem Tisch: BVB buhlt um zwei PSG-Talente

Ganz so rosig läuft es für die Jungstars bei Borussia Dortmund in dieser Spielzeit nicht. Das hält den BVB aber nicht davon ab, sich weiterhin um die hoffnungsvollsten Nachwuchstalente in Europa zu bemühen. Die Borussia hat nun einmal mehr den Blick nach Frankreich gerichtet.

Wie ‚RMC‘ berichtet, steht Innenverteidiger-Talent Joane Gadou von Paris St. Germain unter besonderer Beobachtung der Schwarz-Gelben. Der 17-Jährige befindet sich im Dunstkreis der PSG-Profis und saß unter Trainer Luis Enrique mehrfach als Einwechselspieler auf der Bank.

Einen Einsatz für die Profis konnte Gadou, der für die Pariser U19 aufläuft, noch nicht verbuchen. Der 1,95 Meter große Rechtsfuß gilt in seinem Jahrgang 2007 jedoch als einer der hoffnungsvollsten Defensivspieler. Im vergangenen Sommer debütierte der Teenager für die französische U18-Nationalmannschaft. An Paris ist Gadou noch bis 2025 vertraglich gebunden.

Tauziehen um Mayulu

Deutlich konkreter sind Dortmunds Bemühungen dagegen bei Gadous U19-Kollege Senny Mayulu. Laut ‚RMC‘ hat der BVB dem 17-jährigen Mittelfeldspieler ein konkretes Vertragsangebot vorgelegt. Mayulus Vertrag bei PSG läuft zum Sommer aus, der Scheichklub hat seinerseits ebenfalls dem Kreativspieler eine Offerte auf den Tisch gelegt.

Mayulu kam im Gegensatz zu Gadou schon dreimal für die PSG-Profis zum Zug. Bei einem Kurzeinsatz im französischen Pokal Anfang Ende Januar erzielte er sein erstes Profitor. Eine gewisse Perspektive am Eiffelturm scheint Mayulu trotz des Starkaders zu besitzen. Der BVB hat seinen Hut zumindest in den Ring geworfen.