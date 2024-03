BVB-Jungstars unzufrieden: Was passiert im Sommer?

„Vor der Weltmeisterschaft hatte auch keiner mit mir gerechnet und auf einmal war ich dabei. Die Hoffnung stirbt zuletzt“, sagte Youssoufa Moukoko bei ‚ran‘ über seine EM-Chancen. Sein Optimismus in allen Ehren – um die Chancen auf das Heim-Turnier im Sommer zu wahren, müsste der Mittelstürmer von Borussia Dortmund schon eine Wahnsinnsserie starten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Drei Tore nach 15 überwiegend kurzen Bundesliga-Einsätzen sind jedenfalls kein Empfehlungsschreiben an Bundestrainer Julian Nagelsmann. Im Gegenteil: Moukoko steckt beim BVB bald dreieinhalb Jahre nach seinem Rekorddebüt in der Karriere-Sackgasse. Entsprechend groß ist laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ der Frust beim so ambitionierten Bankwärmer.

Lese-Tipp

Vor Bayern-Duell: Kobel meldet sich rechtzeitig fit

Wochen der Wahrheit

Moukokos Offensiv-Kollegen Jamie Bynoe-Gittens geht es dem Bericht der Regionalzeitung zufolge ganz ähnlich. Auch der englische Flügelstürmer trat einst mit hohen Erwartungen bei den BVB-Profis an, kam aber auch verletzungsbedingt bis heute nicht so recht in Tritt. Zwei Tore und sieben Vorlagen lesen sich als Saisonstatistik zwar nicht schlecht, aber auch der Londoner kann mit seinen Spielanteilen (17 meist kurze Liga-Einsätze) nicht zufrieden sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kein Wunder, dass die beiden 19-jährigen Offensivspieler alles andere als glücklich mit ihrer aktuellen Situation sind. Moukoko mag noch bis 2026, Bynoe-Gittens sogar bis 2028 an die Borussia gebunden sein. Doch mit jedem weiteren Pflichtspiel auf der Bank dürfte die Idee einer Luftveränderung Kontur annehmen. Es warten ganz wichtige Wochen auf die beiden Dortmunder Jungstars.