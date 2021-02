Verletzung zur Unzeit: „Wir halten zu Tolisso“

Für Corentin Tolisso ist es eine Verletzung zum wohl ungünstigsten Zeitpunkt. Der 26-Jährige, dessen Vertrag 2022 ausläuft, zählt beim FC Bayern gemeinhin zu den Verkaufskandidaten. Die nächsten Wochen wollte der Mittelfeldspieler deshalb eigentlich nutzen, um sich für ein verlängertes Engagement in München zu empfehlen.

Nun wird Tolisso die kommenden Monate in der Reha verbringen. „Es ist eine schwere Muskelverletzung an der linken Oberschenkel-Vorderseite. Ein Sehnenriss. Es tut mir leid für ihn. Wir waren im Training auch alle schockiert“, bestätigte Trainer Hansi Flick auf der heutigen Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt (Samstag, 15:30 Uhr).

Flick weiter: „Er hätte die Möglichkeit gehabt, viel zu spielen. Ich bin sehr von ihm überzeugt. Er braucht einfach etwas Rhythmus und den hätte er jetzt bekommen können. Nun geht es darum, nach vorne zu schauen. Wir werden ihn in den nächsten Wochen und Monaten unterstützen. Es ist fast eine Tragödie, wenn man seine Historie betrachtet.“

„FC Bayern hält zu den Spielern“

Einziger Lichtblick für die Bayern und Tolisso: Die Ausfallzeit von sechs Monaten, die die ‚Bild‘ prognostiziert hatte, ist offenbar zu hoch gegriffen. „Wir rechnen mit mindestens drei Monaten. Ich hoffe, dass er gutes Heilfleisch hat. Aber es ist eine Stelle, die nicht so einfach ist. Deshalb müssen wir abwarten“, erklärte Flick.

Wie sich die Verletzung auf Tolissos Zukunft an der Säbener Straße auswirken wird, ist unklar. Sein Trainer versprach jedoch diplomatisch: „Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass der FC Bayern auch in solchen Situationen zu den Spielern hält“, so Flick, „es ist jetzt unsere Aufgabe, ihn zu unterstützen und ihn an seine alte Leistungsfähigkeit zurückzuführen. Dafür stand der FC Bayern in den vergangenen Jahren und so wird es auch weitergehen.“

Trio kehrt zurück

An anderer Stelle lichtet sich das Lazarett der Münchner derweil. Jérôme Boateng (Sonderurlaub), Javí Martínez und Leon Goretzka (beide Corona) kehren gegen Frankfurt in den Kader zurück: „Ich denke, dass Jérôme dabei ist, genauso wie Javí und Leon Goretzka. Jérôme trainiert die ganze Zeit schon mit, die anderen beiden sind gestern eingestiegen. Ich gehe davon aus, dass sie im Kader stehen.“ Ob sie Kandidaten für die Startelf sind, ist offen.