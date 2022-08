HSV tütet Dompé-Transfer ein

Der Hamburger SV holt mit Jean-Luc Dompé die gewünschte Verstärkung für die offensive Außenbahn an Bord. Wie die Rothosen offiziell vermelden, unterschreibt der 27-jährige Franzose am Volkspark einen Vertrag bis 2025.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der SV Zulte Waregem kassiert dem Vernehmen nach rund 1,5 Millionen Euro Ablöse für seinen Flügelflitzer, der in 121 Spielen der belgischen Jupiler Pro League elf Tore erzielen und 32 weitere auflegen konnte.

HSV-Sportchef Jonas Boldt sagt: „Jean-Luc verkörpert mit seiner Schnelligkeit und seiner Qualität im Eins-gegen-eins die Attribute, die wir in unserer aktuellen Kaderplanung gesucht haben. Er passt ideal in unser System und in unser Team und ermöglicht uns in der Offensive eine größere Flexibilität.“