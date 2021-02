Bayer bindet langzeitverletzen Baumgartlinger

Julian Baumgartlinger bleibt Bayer Leverkusen treu. Wie die Rheinländer mitteilen, hat der Mittelfeldspieler seinen im Sommer auslaufenden Vertrag um eine weitere Saison bis 2022 verlängert. Baumgartlinger war 2016 aus Mainz nach Leverkusen gewechselt.

„Die bald fünf Jahre auf höchstem Niveau hier in Leverkusen bedeuten mir sehr viel. Dass der Verein trotz meiner derzeitigen Verletzung nicht nur zu mir steht, sondern auch darüber hinaus weiter auf mich baut, spricht für sich“, sagt der 33-jährige Österreicher.

„Gold wert“

Für Sportgeschäftsführer Rudi Völler ist Baumgartlinger „ein Anker und Stabilisator besonders für unsere jungen Spieler. Julians Erfahrung auf und neben dem Platz ist Gold wert.“ Sportdirektor Simon Rolfes lobt: „Julian hat seinen Wert und seine Bedeutung für unseren Kader auch in dieser Saison wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt.“

Vor seiner Kreuzbandverletzung war Baumgartlinger fester Bestandteil des Leverkusener Mittelfelds. Insgesamt kam er in dieser Saison in 23 Pflichtspielen zum Einsatz. Vor Mai wird 82-fache Nationalspieler nicht zurückerwartet, ein Comeback noch in dieser Saison wollte Bayer zuletzt aber nicht ausschließen.