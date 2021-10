Rapp übernimmt in Kiel

Holstein Kiel hat die Verpflichtung von Marcel Rapp nun auch offiziell bestätigt. Der 42-Jährige tritt die Nachfolge des zurückgetretenen Ole Werner an und unterschreibt beim Zweitligisten einen Vertrag bis 2024. Rapp wechselt von der Hoffenheimer U19 nach Kiel. Offiziell vorgestellt wird er am Montag, bei der morgigen Partie gegen Hansa Rostock wird erneut Co-Trainer Dirk Bremser an der Seitenlinie stehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kiels Sportchef Uwe Stöver erklärt: „Mit Marcel Rapp konnten wir einen jungen, ambitionierten Trainer für uns gewinnen, dessen Spielidee und taktischer Ansatz sich mit unserer sportlichen Konzeption in vielen Bereichen deckt.“ Rapp sieht „die Möglichkeit, bei einem ambitionierten, hochinteressanten Zweitligisten in einem professionellen Umfeld zu arbeiten, die Entwicklung des Vereines mitzuprägen und mitzugestalten.“